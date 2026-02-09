Sıcak su torbası genç kızı hastanelik etti

Ağrı'da yaşayan 19 yaşındaki Gamze Kaya, 5 gün önce evinde kaynattığı suyu, sıcak su torbasına doldurarak ağrıyan karnının üzerine koydu. Bir süre sonra karnında yanma hisseden Kaya'nın sıcak su torbası aniden patladı. Torbadaki kaynar suyun karnından aşağı dökülmesiyle genç kızın göbeği ve iki bacağı yandı. Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşacağı günü umutla bekleyen Kaya, "Karın ağrısına iyi geldiği için sıcak su torbasını denemek istedim. Su çok sıcaktı, torbayı koyduğum gibi karnım, vücudum yandı. Su torbası çok kullanıldığı için incelmiş ve eskimiş olabilir. Yürüyemiyorum. Dışarıya çıkamıyorum. İşimi yapamıyorum. Ben yandım, siz yanmayın" diye konuştu.