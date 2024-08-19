Sıcaklar yükseldi boğulmalar arttı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan Çatak Mahallesindeki Atatürk Barajı Gölü'nde, 5 yaşındaki Suriye uyruklu F.M. dengesini kaybederek göle düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipler küçük çocuğu sudan çıkararak sağlık birimlerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan F. M. kurtarılamadı..Geçtiğimiz gün de Adıyaman'daki Atatürk Barajına giren Necmettin Yiğit ile çocukları Mahmut (12) ve Berkant (9) boğulma tehlikesi geçirmiş, baba kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, çocuklar gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Berkant, geçtiğimiz gün, Mahmut Yiğit ise dün hayatını kaybetti.Antalya Karabük Mahallesi'nde, önceki gün 15.30 sıralarında serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na giren Ahmet Yıldız, akıntıya kapıldı. Arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yıldız'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölüne giren 5 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde Güvercinlik Barajı'na giren S.K. (5) ve H.K. (7), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Torunlarının çırpındığını fark eden babaanne T.K, hızla suya girerek çocukları kurtarmaya çalıştı. Çocuklar gözden kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Babaanne T.K, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Suya giren dalgıçlar, iki kardeşin cansız bedenlerini barajdan çıkardı.