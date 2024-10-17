Sıcaklıklar 6 ila 12 derece düşüyor

MeteorolojiGenel Müdürlüğü'nden yapılan sonra duyuruya göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inerek kışı yaşatacak. 6 ila 12 dereceye kadar düşecek sıcaklıklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde beklenmedik bir kar yağışı meydana geldi. Özellikle Zigana, Çakırgöl, Taşköprü ve Kürtün ilçelerindeki yaylalar, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların birden düşmesiyle gerçekleşen bu sürpriz kar yağışı, bölge halkını şaşırttı. 1750 metre ve üzeri rakımlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinindeki 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, mevsiminin ikinci kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.