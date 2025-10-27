Sıcaklıklar azalıyor yağmur geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava Sıcaklığı: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Haftanın ilk günü İstanbul'da rüzgar kuvvetini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Metrekareye 10 ila 30 kilogram sağanak yağış düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre, hafta başı rüzgar kuvvetini arttırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek ve metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında sağanak yağış düşecek. Haftanın geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü de sağanak yağış beklenirken, çarşambadan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüm kazanmasının ön görüldüğü belirtildi.