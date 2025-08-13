Haberler Yaşam Haberleri Sıcaktan bunalıp kanala giren genç adam boğuldu
Giriş Tarihi: 13.8.2025 10:49 Son Güncelleme: 13.8.2025 12:10

Sıcaktan bunalıp kanala giren genç adam boğuldu

Adana’da kuzeniyle gezintiye çıkan Muhammet Alperen Erdoğan (21) sıcaktan bunalıp DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Suda boğularak yaşamını yitiren genç adamın cansız bedeni suya girdiği yerin 4 kilometre ilerisinde bulundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sıcaktan bunalıp kanala giren genç adam boğuldu

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvarda bulunan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Alperen Erdoğan kuzeniyle birlikte motosiklet ile gezintiye çıktı. Bir süre sonra sıcaktan bunalan genç adam, sulama kanalına kıyafetleriyle birlikte atladı. Bir süre suda çırpınan Erdoğan daha sonra akıntıya kapılıp kayboldu.

4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Erdoğan'ın cansız bedeni suya girdiği yerin yaklaşık 4 kilometre ilerisinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sıcaktan bunalıp kanala giren genç adam boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz