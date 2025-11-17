Sidar Şimşek’i kucağında bebekle katletmişti | Güzel mesajlarla ölüme çağırmış: Vahşette dikkat çeken ’20 saniye’ vurgusu!

'20 SANİYE' VURGUSU

Haksız tahrike ilişkin sanığın çelişkili savunmalarda bulunduğuna yer verilen kararda,"Sanık ile maktulün olay günkü yazışmalarının buluşmaya yönelik olduğu, maktulün mesajlarda sanığa, 'canım, aşkım' şeklinde hitap ettiği, yine uzak kamera görüntülerinde de sabit olduğu üzere maktulün kucağında bebeğiyle sanığın yanına gitmesiyle sanığın eyleme başlaması arasında yaklaşık 20 saniye bulunduğu, bu haliyle sanık ile maktul arasında tartışma süresi dahi bulunmadığı, yine sanıkla tartışmaya gitmek isteyen maktulün gece vakti 8 aylık bebeğiyle olay yerine gitmesinin beklenemeyeceği, sanığın iradi alkol kullanımı sonrasında, daha öncesinde taraf beyanlarından da açıkça anlaşıldığı üzere defalarca kez tartıştığı, darbettiği ve devamında bir şekilde barıştığı, resmi nikahlı evli olmadığı ve sadakat yükümlülüğü bulunmayan maktule eylemde bulunduğu anlaşılmış ve sanık hakkında TCK 29. maddesi tatbik edilmemiştir." kaydedildi.