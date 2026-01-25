Şiddet iddiası gölgesinde yaşam savaşı

İstanbul Bahçelievler'de kanında yüksek dozda insülin ilacı tespit edilen 2 çocuk annesi Mizgin Kaçar (26), 31 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Mersin'de yaşayan Hüseyin Özbir'in 26 Aralık günü telefonuna gelen haberle sarsıldı. Arayan, kızının kayınpederi İzzet Kaçar'dı ve "Mizgin hastanede, İstanbul'a gidiyoruz" dedi. Yaşadığı şokun ardından hemen İstanbul'a gelen baba, kızı Mizgin Kaçar'ın Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğunu öğrendi. Yapılan tetkiklerde, hayati tehlikesi bulunan genç kadının kanında yüksek miktarda şeker hastalarının kullandığı insülin tespit edildi.Aileye, kızlarının intihar ettiği söylense de baba Özbir bu duruma inanmadı ve torunlarını da yanına alarak şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında Mizgin'in eşi Osman Kaçar, görümcesi Zeynep Kaçar ve yeğeni Ömer Kaçar gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.31 gündür bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda yatan Kaçar'ın babası Hüseyin Özbir, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kızım eşinden şiddet görüyor hatta bizimle konuşmasına bile izin verilmiyordu. Şüpheliler ifadelerinde kızımın intihar ettiğini iddia etmişler ama biz buna inanmıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz."