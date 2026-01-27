Haberler Yaşam Haberleri Şiddet iddiası olan İBB’ye ait kreşte polis inceleme yaptı
Giriş Tarihi: 27.01.2026 09:39

Şiddet iddiası olan İBB’ye ait kreşte polis inceleme yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürerken, gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri kreşe gelerek çalışma gerçekleştirdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şiddet iddiası olan İBB’ye ait kreşte polis inceleme yaptı
  • ABONE OL

Eyüpsultan'da bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde çocukların darp ve istismar edildiğine dair İstanbul Valiliği tarafından soruşturma açılmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyet gösteren kreşte iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin adliyeye getirilmesi talimatı verdi.

Şüpheliler alınan ifadeler sonrasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, spor hocası olan şüphelinin 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Olayla ilgili gece saatlerinde Eyüpsultan'da bulunan kreşe gelen olay yeri inceleme ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şiddet iddiası olan İBB’ye ait kreşte polis inceleme yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz