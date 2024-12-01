Şiddet mağduru kadınlar mücadeleye yön verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına karşı şiddetle mücadelede geçtiğimiz gün tanıttığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2025 Yılı Faaliyet Planı"nda kadına karşı şiddetle psiko-sosyal destek modeliyle mücadele edecek. Şiddet uygulayana ise psiko-sosyal müdahale modeli geliştirilecek.Kadına yönelik şiddetle mücadelesini 'sıfır tolerans' ilkesiyle yürüten Aile Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması kapsamında şiddet mağdurları ve Bakanlık kadın hizmet birimlerinde görev yapan personel ile görüşmeler gerçekleştirecek. 2024'te yaşanan şiddet olaylarının mağdurları ve mağdurların destekçisi olan Bakanlık personeli, önümüzdeki yıl kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığın yol göstericisi olacak. Yapılan görüşmelerin sonuçları ile "Şiddet Mağdurlarına Yönelik Psikososyal Destek Modeli" geliştirilecek.Yapılan görüşmelerin sonuçları ile "Şiddet Mağdurlarına Yönelik Psikososyal Destek Modeli" geliştirilecek. Model kapsamında Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğinde "psikososyal destek programı", "eğitici ve uygulayıcı eğitim programları" ve "rehberler ve ilgili materyaller" hazırlanacak. Öte yandan Bakanlık, şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modeli üzerinde de çalışıyor. Bakanlık personeli, saha araştırması gerçekleştirecek. Saha araştırmasında belirlenen risk ve ihtiyaçlara uygun şekilde ülke genelinde temel standartları belirlenmiş modüler psikososyal müdahale programları oluşturulacak. Çocuğa şiddet konusunda ise Millî Eğitim Bakanlığı ile okul rehberlik birimleri aracılığıyla öğrenciler ve ailelerin takibini yaparak vakaların tespiti ve bildirimini yapacak. Rehber öğretmenlere, çocuğa yönelik şiddet vakalarının tespiti ve bildirimine yönelik "öğretmen rehber kılavuzu" hazırlanacak. Şiddetin her türlüsüyle mücadele ederken toplumun her kesimiyle iş birliği içerisinde hareket etmeyi planlayan Bakanlık, birçok kamu kurumları, üniversiteler ve medya sektörüyle yürütülecek faaliyetler planladı. Bakanlığın, kadına şiddetle mücadelede omuz omuza hareket edeceği kuruluşlar arasında Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK yer alıyor. 'Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psiko- Sosyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi' projesini hayata geçireceklerini belirterek, "TÜBİTAK iş birliğinde gerçekleştireceğimiz bu projeyle şiddet uygulayanların profil analizinin yapılmasını planlıyoruz. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu projeyle uygun destek programları geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece şiddet uygulayanlara yönelik etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını hedefliyoruz.