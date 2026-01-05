Şiddet mağduru Zülfiye artık özgür

Kayseri'de 2017 yılında kocasının şiddeti sonucu bacağı dizinin üzerinden kesilerek engelli kalan Zülfiye S.'ye, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından başlatılan mavi kapak kampanyası ile akülü araç alındı. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Zülfiye S., "Ev içinde rahatlıkla dolaşabiliyorum ancak dışarıda bu durum beni çok zorluyordu. Zaten ağır kaldıramıyorum. Şimdi bu araç benim özgürlüğüm oldu" dedi. KİGDER Başkanı Dr. Sema Dr.Karaoğlu ise "Zülfiye S., pazar, market gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi güçlükler çekiyordu. Bir elinde baston, diğer elinde ise çok hafif yükleri bile zor taşıyabiliyordu. Uzun mesafeler onun için neredeyse imkânsızdı" ifadelerini kullandı. Sürecin mavi kapak kampanyasıyla başladığını söyleyen Dr. Karaoğlu, bu çalışmalar sayesinde daha önce de engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye temin edildiğini belirtti.