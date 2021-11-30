Şiddete karşı kadın muhafızlar





HER KADIN İNDİRMELİ...

Kadın amirler, SABAH objektifinin karşısına geçerek düşüncelerini aktardı. Komiser Betül Tuğcu, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri olarak görev yapıyor. Komiser Mehtap Tavaslı, Sevinç Çetinkaya ve Hilal Koca da Kadıköy, Küçükçekmece ve Fatih ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli. Kadın amirler, "Mağdurlar çalışmalarımızdan çok memnun kalıyor, geleceklerini çok olumlu görüyor ve umutlarını kaybetmeden yaşamlarını sürdürüyorlar" diyor ve ekliyor: "KADES'in çok önemli bir rolü var. Birçok hayat bu uygulama ile kurtarıldı. Bu nedenle her kadın bunu telefonuna indirmeli ve aktif olarak kullanmalı."