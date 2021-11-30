Şiddete karşı kadın muhafızlar

Adalet Bike, Başak Cengiz, Cemile Şenel, Esra Yıldız, Sevilay Palabıyık, Sibel Koçan, Şebnem Köker, Ulviye Demir, Zeynep Üzbaş... Onlar, bu yıl sadece İstanbul'da kadın cinayetine kurban giden 46 kadından yalnızca birkaçı. Kadına yönelik şiddetle topyekûn şekilde mücadele veren Türkiye, kadın polislerle de bu mücadeleye katkı sunmaya çalışıyor. Bu kapsamda; İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı 39 ilçede bulunan büro amirlerinin 36'sı kadın...
Emniyet'in kadın kahramanları, kadınların maruz kaldığı şiddetin üzerine kararlılıkla ve korkusuzca yürüyor. 40 büronun polis sayısı 518. Polisler, kadın mağdurlarla nasıl konuşulması gerektiğini ve onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini içeren eğitim alarak görevlerini yüksek bir sorumluluk bilinciyle yürütüyor. Amirler ve bağlı polisler, Kadın Acil Destek (KADES) ve Elektronik Kelepçe uygulamaları başta olmak üzere 7 gün 24 saat boyunca "şiddete karşı sıfır tolerans" misyonuyla mesai yapıyor.
ÖNCE RİSK SEVİYESİ BELİRLENİYOR
Mağdurun karşısında kadın polisler oluyor ve yaşadıklarını bir kadına anlatıyor. İşte şiddetle mücadele, o ilk görüşmede başlıyor. Mağdurun ifadesi üzerinden analiz yapılarak risk seviyesi belirleniyor. Kadın eğer fiziksel şiddet gördüyse polisler eşliğinde hastaneden darp raporu alınıyor. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında "Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller" gerekçesiyle "Uzaklaştırma ve Korunma Kararı" çıkarılıyor.
Mahkeme kararı dosyaya ekleniyor. Mağdurlar, talep etmeleri durumunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile görüşme yapılarak İstanbul'un 15 ilçesindeki 18 Kadın Konuk Evi'nden istediğine yerleştiriliyor. Talep etmemeleri durumunda ise evlerine veya istedikleri bir başka adrese yerleştiriliyorlar. Kadınların korunma veya uzaklaştırma tedbiri talep etmedikleri durumlarda da risk derecesi yüksekse inisiyatif kullanılarak yine de tedbir kararları çıkartılıyor. Mağdurlarla haftada bir gün yüz yüze görüşmeler yapıyor; talepleri ve sıkıntıları dinleniyor. Şiddet uygulayan kişilere ise Önleyici ve Koruyucu Tedbir Kararları etkin bir şekilde uygulanıyor. Sadece İstanbul'da 30'dan fazla kişinin "elektronik kelepçe" ile kontrolü sağlanıyor.
HER KADIN İNDİRMELİ...
Kadın amirler, SABAH objektifinin karşısına geçerek düşüncelerini aktardı. Komiser Betül Tuğcu, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri olarak görev yapıyor. Komiser Mehtap Tavaslı, Sevinç Çetinkaya ve Hilal Koca da Kadıköy, Küçükçekmece ve Fatih ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli. Kadın amirler, "Mağdurlar çalışmalarımızdan çok memnun kalıyor, geleceklerini çok olumlu görüyor ve umutlarını kaybetmeden yaşamlarını sürdürüyorlar" diyor ve ekliyor: "KADES'in çok önemli bir rolü var. Birçok hayat bu uygulama ile kurtarıldı. Bu nedenle her kadın bunu telefonuna indirmeli ve aktif olarak kullanmalı."
İŞTE ÇARPICI İSTATİSTİKLER
2021'de sadece İstanbul'da "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 59 kişi öldürüldü. Hayattan koparılanların 46'sı kadın... İstanbul'da 2021'de aile içi şiddetle öldürülen kadınların yüzde 32'si 26-35 yaş arasında. Yüzde 7'sini, 66 yaş ve üstü kadınlar oluşturdu. Faillerin yüzde 82'si yakalandı. Yüzde 14.5'i cinayetlerin ardından intihar etti. Yüzde 3.5'lik oranı ise henüz yakalanamayan iki firari katil oluşturuyor. Yüzde 96 oranda (42 kadın) ise tedbir kararı bulunmuyor. Katillerin yüzde 76'sı sabıkasız. 59 cinayetin yüzde 69'u Avrupa Yakası'nda işlendi.