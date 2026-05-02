Şiddetle mücadelede topyekûn seferberlik

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan şiddet olaylarının ardından bakanlıklar seferberlik çalışmalarına hız verdi. İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının okul güvenliğine ilişkin aldıkları tedbirlerin ardından "şiddetle" mücadele için MEB, Aile, Sağlık bakanlıkları ile BTK dört koldan proje ve saha çalışmalarını "karma reçete" olarak hayata geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Politikaları Daire Başkanı Aslıhan İlhan, "Yaptığımız çalışmada, çocuklar dijital dünyada yaşadıklarını ve oradaki hareketleri şiddet olarak algılıyor. Artık onların dijital dünyadaki hareketlerini de takip edebilmeli, önlemler almalı ve mekanizmalar geliştirmeliyiz" diye konuştu.



REHBERLİK SERVİSLERİ

Okul rehberlik servislerinin güçlendirileceğini de açıklayan İlhan, "Rehberlik ve psikolojik danışma servislerimizi hem insan kaynağı hem de nitelik anlamında güçlendirmek niyetindeyiz. Çocuğa dokunabilecek bütün öğretmenlerimizi, aileleri de işin içine dâhil ederek bu planlamaları yapmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları Daire Başkanı Emre Ertekin ise ebeveynlere ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele rehberleri hazırladıklarını dile getirerek "Çocukların yaşam becerilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik farkındalık eğitim programları ve rehberleri kullanarak eğitimleri yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Yöntem de 81 ilde yapılandırılmış olan Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri olacak" diye konuştu. Aile rehberliği merkezlerini de güçlendirmeyi planladıklarını söyleyen Ertekin, bu şekilde ailelere rehberlik rehberlik hizmeti sağlanacağını belirtti.

DİJİTAL İÇERİK KONTROLÜ

Emre Ertekin, dijital platformların çocuk profillerinde sunulan içeriklerinin denetlenmesine yönelik yapay zekâ destekli içerik denetim sistemi üzerinde çalışma başlattıklarını da vurguladı.



ERKEN YAŞTA EĞİTİM

Erken yaş eğitiminin yükseltilmesi halinde şiddet riskinin düştüğü tespitini de yapan Ertekin, "Özellikle 0-3 yaş bölümü, hatta 0-6 yaşa kadar kreşler ve erken yaşta eğitim yatırımlarını artırıyoruz. Bu konuda ön çalışmalar yapılıyor, yatırım projesi teklifleri hazırlanıyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah erken yaşta eğitim yatırımlarımız da artarak devam edecek" dedi.



RİSK HARİTASI ÇIKARMA

Emre Ertekin, çocuklar üzerinde risk haritalandırılması çalışması yürüttüklerini de açıkladı. Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Dr. Ayşen Gökçen Gündoğmuş, davranışsal risk faktörlerinin değerlendirilmesiyle ilgili bir çalışma başlattıklarını kaydetti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Daire Başkanı Bilişim Uzmanı Şahin Bayzan da akran şiddetine yönelik saha çalışması yapacaklarını belirtti.