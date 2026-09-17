Şiddetli boğaz ağrısıyla hastaneye gitti! Doktorlar gözlerine inanamadı: Ses tellerine yapışmış halde bulundu!





HASSAS MÜDAHALEYLE ÇIKARILDI



Sülüğün soluk borusuna kaçma ve ciddi kanamaya yol açma riski göz önünde bulundurularak anestezi hekimleriyle koordinasyon sağlandı. Hasta genel anestezi altına alınarak gerçekleştirilen hassas müdahaleyle sülük tutunduğu dokudan dikkatlice çıkarıldı ve bölgedeki kanama kontrol altına alındı. Başarılı operasyonun ertesi günü yeniden normal şekilde beslenmeye başlayan hastanın kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri tamamen ortadan kalktı. Sağlığına kavuşan hasta, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinden şifa ile taburcu edildi.

UZMANLAR UYARDI: 'O YERLERDEN SU İÇMEYİN'



Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazi yürüyüşlerinde kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başhekim Gömeç, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletirken, vakayı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ömer Gönen ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

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