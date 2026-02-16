Haberler Yaşam Haberleri Şiddetli fırtına daha önce karaya oturmaktan kurtarılan kargo gemisini sürükledi
Giriş Tarihi: 16.02.2026 12:29

Şiddetli fırtına daha önce karaya oturmaktan kurtarılan kargo gemisini sürükledi

İstanbul’da akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle Sarıyer açıklarında gemilere zor anlar yaşattı. 1 Şubat'ta karaya oturan ve bir hafta süren çalışmaların ardından kurtarılan 'Razouk' isimli kargo gemisi, bu kez de fırtına nedeniyle Büyükdere açıklarında sürüklendi. Yardım çağrısında bulunan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Komor Adaları bayraklı, 100 metre uzunluğundaki 'Razouk' isimli kargo gemisi, 1 Şubat'ta Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları sürerken, gemide rahatsızlanan kaptan, halat yardımıyla kıyıya alınarak tedavi edildi. Bir hafta süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan gemi, yeniden yüzdürüldü.

AYNI GEMİ BU KEZ FIRTINADA SÜRÜKLENDİ

'Razouk' isimli kargo gemisi, İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bu kez Sarıyer açıklarında sürüklendi. Yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-6, Nazım ve Kıyı Emniyeti-9 botları bölgeye sevk edildi. Geminin emniyete alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz