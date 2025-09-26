Haberler Yaşam Haberleri Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul için sarı kod verildi! Deniz ulaşımında aksama yaşandı
Giriş Tarihi: 26.9.2025 17:44 Son Güncelleme: 26.9.2025 20:01

Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul için sarı kod verildi! Deniz ulaşımında aksama yaşandı

İstanbul’unda aralarında bulunduğu 11 il için şiddetli fırtına nedeniyle verilen sarı kod deniz ulaşımında aksaklıkların yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapılırken İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul için sarı kod verildi! Deniz ulaşımında aksama yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapılırken İstanbul dahil 11 il için sarı kod verildi. İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bugün için iptal olan seferler şöyle: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıkoy 12.30, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15.30, Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17.35, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18.30, Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 18.30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre şiddetli fırtınanın Pazar günü etkisini kaybedeceğie kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul için sarı kod verildi! Deniz ulaşımında aksama yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz