Şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım kesildi

Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Göksun yolunun 0-53. kilometrelerinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Bu nedenle yol geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
TRAFİK AKIŞI SAĞLANAMIYOR
Kangal-Gürün yolunun 41-66, Sivas-Gürün yolunun 0-19 ve Sivas-Kangal yolunun 0-42. kilometrelerinde kar ve tipi sebebiyle sabah saatleri itibarıyla trafik akışı sağlanamıyor.
Ayrıca, Malatya-Adıyaman il sınırındaki Erkenek-Gölbaşı yolu ile Adıyaman-Çelikhan yolunu açma çalışmaları devam ediyor.