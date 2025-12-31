Haberler Yaşam Haberleri Şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım kesildi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:51

Şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım kesildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım kesildi. Kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

AA Yaşam
Şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım kesildi
  • ABONE OL

Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Göksun yolunun 0-53. kilometrelerinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Bu nedenle yol geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

TRAFİK AKIŞI SAĞLANAMIYOR

Kangal-Gürün yolunun 41-66, Sivas-Gürün yolunun 0-19 ve Sivas-Kangal yolunun 0-42. kilometrelerinde kar ve tipi sebebiyle sabah saatleri itibarıyla trafik akışı sağlanamıyor.

Ayrıca, Malatya-Adıyaman il sınırındaki Erkenek-Gölbaşı yolu ile Adıyaman-Çelikhan yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Niğde-Çiftlik yolunun 8-30. kilometrelerinde de kar ve tipi ulaşımı engelliyor.

YOLLARI AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yılın son günlerinde yoğunlaşan kar ve tipi nedeniyle kapanan diğer yolları açma çalışmaları da sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz