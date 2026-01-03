Şiddetli lodos nedeniyle deniz seferleri iptal oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesinde akşam saatlerinde başlayan lodos sabaha karşı etkisini arttırdı. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Kadıköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedefadası Hattı, Kabataş-Kadıköy-Adalar Hattı, Kabataş-Çengelköy Hattı, Kadıköy-Beşiktaş Hattı, Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı, Eminönü-Üsküdar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Eminönü-Rumelikağı Hattı, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy Hattı, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Üsküdar-Haliç Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı" ifadelerine yer verildi.

PAZAR GÜNÜ DE LODOS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesinde akşam saatlerinde başlayan lodosun Pezer günü de etkili olmasının beklendiği ara ara sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığının da 16 dereceye yükseleceği kaydedildi.