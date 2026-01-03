Şiddetli rüzgar nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 2. Alarm seviyesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kentte meydana gelen olumsuz hava koşulları sonrası Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 km/s üzeri ve zaman zaman anlık 90 km/s geçen şiddetli rüzgâr nedeniyle 2. Alarm seviyesi uygulandığı belirtildi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 km/s üzeri ve zaman zaman anlık 90 km/s geçen şiddetli rüzgâr nedeniyle 2. Alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 km/s düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz." İfadelerine yer verildi.