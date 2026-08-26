Side Antik Kenti’nde 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı! Bakan Ersoy: Side’nin katmanlı tarihini korumaya devam ediyoruz

HERAKLES KAPISI KABARTMALARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazıları tamamlanan yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi'nin kuzeyinde, MS. 2. yüzyılda doğu-batı doğrultusunda uzanan bir stoa ile bunun gerisinde çok sayıda mekânın bulunduğu belirlendi. Günümüze ulaşan söve ve eşik taşları, caddenin Roma Dönemi'ndeki mimari düzenine ilişkin izler taşıyor. Stoa üzerinde batıdan doğuya doğru Batı Kapısı, Herakles Kapısı ve Kuzey Hamamı Kapısı olarak adlandırılan üç anıtsal giriş tespit edildi.

Bunların arasında Herakles Kapısı, mimari elemanlarındaki kabartmalarıyla dikkati çekiyor. Herakles'in On İki İşi'nin işlendiği kabartmaların yanı sıra kasetlerde Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirleri yer alıyor.

MS. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen bu kabartmaların, Geç Antik Çağ'da Herakles Kapısı inşa edilirken devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığı belirlendi.