Side’de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı: Bakan Ersoy Herakles Kapısı’ndaki yeni bulguları paylaştı!

Side Antik Kenti'nde yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi'nde yürütülen kazılar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Herakles'in On İki İşi ile kentin başlıca tanrı ve tanrıçalarının tasvirlerini taşıyan Herakles Kapısı'nın öne çıktığı çalışmalara ilişkin olarak "Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık" dedi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardıkların belirterek duyurduğu çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi'nde tamamladığımız kazılar, Side'nin Roma'dan Geç Antik Çağ'a uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu. Caddenin anıtsal girişlerinden Herakles Kapısı, Herakles'in On İki İşi'ni betimleyen kabartmaları; Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı kasetleriyle öne çıkıyor. MS. 3. yüzyılın başlarına ait bu kabartmaların Geç Antik Çağ'da kapının yapımında yeniden kullanıldığı anlaşılıyor. MS. 5. yüzyılda Piskoposluk Sarayı kompleksiyle birlikte yeniden düzenlenen bu güzergah, Doğu Kapısı'ndan kente ulaşanları karşılayan anıtsal bir kent aksına dönüşmüş. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Side'nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya, korumaya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ile kazı heyetimize, bu kıymetli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."