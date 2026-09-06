Şifa niyetine yuttu başına gelmeyen kalmadı! Akciğerinde kitle var sanılıyordu gerçek başka çıktı: Meğer 6 ay önce…

"GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK KRİZLERİ GECE UYUTMAYACAK DÜZEYDEYMİŞ"



Balcı, AA muhabirine, asistanları Yaşar İnkaya ve Yunus Ardıç'ın hastayı değerlendirdikten sonra akciğerde kitle gördüklerini söyledi.



Hastayı bronkoskopi işlemine aldıklarını anlatan Balcı, şöyle konuştu: "İşlem öncesinde hastanın şikayetlerini tekrardan değerlendirdik. Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş. Acil servislere başvuruları olmuş. Biz hastada kitle vardır diye işleme girdik. Hareket eden nesnenin sarımsak olduğunu gördük. Hasta 6 ay önce sarımsağı akciğerine kaçırmış, o günden sonra yaşam kalitesi düşmüş. Biz sarımsağı çıkardığımızda rahat nefes almaya başladı."