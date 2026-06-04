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Giriş Tarihi: 4.06.2026 10:42

Sıfır Atık Haftası'nda Galata Kulesi'nde animasyon gösterisi yapıldı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında, "Sıfır Atık" temalı animasyon gösterisi yapıldı. Kulenin yüzeyine sıfır atık temalı animasyon yansıtıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sıfır Atık Haftası’nda Galata Kulesi’nde animasyon gösterisi yapıldı
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Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan 'Sıfır Atık Haftası', çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul'un tarihi simge yapılarından Galata Kulesi'nde "Sıfır Atık" temalı animasyon gösterisi düzenlendi.

GÖSTERİDE KULENİN YÜZEYİNE 'SIFIR ATIK' TEMALI ANİMASYON YANSITILDI

"Sıfır Atık" yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkati çekmeyi amaçlayan gösteri, hafta boyunca yürütülen farkındalık çalışmalarının önemli duraklarından biri oldu. Galata Kulesi çevresinde bulunan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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