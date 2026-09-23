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Giriş Tarihi: 23.09.2026

Sıfır Atık ile geleceğin şehirlerini tasarladılar

Milli Teknoloji Hamlesi'nin genç yetenekleri, DENEYAP sınavında "Sıfır Atık Şehir Mühendisi" oldu. Geleceğin mühendisleri, atıkların ayrıştırılması, toplanması ve temizlenmesine yönelik çözümler tasarladı.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Sıfır Atık ile geleceğin şehirlerini tasarladılar
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Türkiye'nin teknoloji üreten topluma dönüşmesini hedefleyen Millî Teknoloji Hamlesi vizyonunun önemli basamaklarından biri olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci, Uygulama Sınavı ile tamamlandı. 49 bin 52 aday öğrenci, Türkiye'nin 81 ilindeki salonlarda eş zamanlı olarak geleceklerini tasarladı.

ÇEVRE VE MÜHENDİSLİK
Bu yılın sınavı, çevre ve mühendislik odaklı oldu. Sınava katılan ortaokul ve lise öğrencileri bu kez "Sıfır Atık Şehir Mühendisi" rolünü üstlendi. Adaylardan, kendilerine verilen kısıtlı malzeme setini kullanarak şehir mazgallarını yerinden sökmeden, içeride biriken atıkları dışarı çıkarabilecek mekanik düzenekler ve tasarımlar geliştirmeleri istendi.

36 AY ÜCRETSİZ EĞİTİM
60 dakika süre tanınan genç yetenekler hem malzemeleri verimli kullanma hem de kriz anında pratik çözüm üretme yeteneklerini kanıtlamak için ter döktü. Öğrenciler, tasarladıkları mekanik düzenekleri jüri üyelerine tek tek sunarak sistemin çalışma mantığını anlattı. Jüriler puanlamayı yaparken öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık, yenilikçi düşünme, proje geliştirme ve kendini ifade etme becerilerini kriter olarak belirledi. Geliştirilen mekanik kolların atıkları başarıyla kavrama ve dışarı çıkarma performansı da değerlendirmede etkili oldu. Sınav merkezlerini ziyaret eden Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, tasarımları yakından inceledi. Sınav sonucunda DENEYAP Teknoloji Atölyelerine kabul edilen öğrenciler, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alma fırsatı elde edecek. Öğrenciler bu süreçte robotiğe, yapay zekâya, siber güvenliğe, havacılık ve uzay teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede ileri düzey eğitimler alarak Türkiye'nin gelecekteki teknoloji liderleri olmak için yetiştirilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ #TÜBİTAK #SIFIR ATIK

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Sıfır Atık ile geleceğin şehirlerini tasarladılar
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