‘Sıfır Atık Mavi’ ile koylar güvende

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliği başlıyor. 2024'te başlatılan "Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Fethiye İç Körfezi Deniz Dibi Tarama Malzemesinin Temizlenmesi Fizibilite Projesi" kapsamında Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), iki dip tarama gemisi ile Fethiye Körfezi'nde biriken dip çamuru ve sediman bertaraf edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Fethiye Körfezi'nde ortalama 3,4 metrelik derinlik sağlanacak.

KOYLAR OTEL GİBİ KULLANILMAYACAK

Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri Projesi kapsamında ise pilot bölge ilan edilen Göcek'teki 17 koyda 896 deniz mapası, 876 tonoz kullanılarak 856 tekneye hizmet verebilecek mapa-şamandıra sistemi kuruldu. Mobil uygulama DERİA üzerinden tekne yoğunluğu ve kullanım süreleri kontrol altına alınarak koyların uzun süre adaletsizce otel gibi konaklama amaçlı kullanılması engelleniyor. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, Göcek ve Dalaman koylarının yoğun tekne trafiği ve kontrolsüz demirleme nedeniyle uzun yıllardır ciddi çevresel baskıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Öztürk şu mesajları verdi:"Bu sistemle tekneler çapa atmadan mapa-şamandıra istasyonlarına güvenli şekilde bağlanıyor. Böylece deniz tabanını, deniz çayırlarını ve bu alanlarda yaşayan canlılar korunuyor. Koylara gelen tekneler, uzman palamar ekiplerimiz tarafından şamandıralara doğru şekilde bağlanıyor."

ÖNCELİK ÇEVRE

Önceliğin ticari kazanç değil, koyları koruyacak, erişilebilir ve sürdürülebilir bir düzen kurmak olduğunun altını çizen Öztürk, sistemden elde edilen gelirin de denizlerin korunması, koyların temizliği ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarında kullanılacağını bildirdi. Öztürk, Göcek-Dalaman koylarında başlatılan modeli, diğer koylarda da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.