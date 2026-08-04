Sıfır Atık Vakfı hazırladığı plastik atık raporunu açıkladı

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan "Plastik Atık Raporu", vakfın Üsküdar'da bulunan merkezinde kamuoyu ile paylaşıldı. Raporun açıklandığı toplantıya katılan İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, raporun temel bulgularını, plastik kirliliğinin çevre, iklim ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini, atık yönetimine ilişkin politika önerilerini ve plastik kirliliğiyle mücadelede kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun ortak sorumluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE 1 YILDA KİŞİ BAŞINA 48 KİLO PLASTİK ATIK ÜRETİYOR"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, plastik atıkların varlığına ve geleceğe etkisine dikkat çekerek, "Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağını da azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil, plastik devralacak. Biz buna razı değiliz. Biz gelecek nesillere plastik değil, sürdürülen çanını bırakmak istiyoruz. Bir plastik şişeyi yalnızca birkaç dakika kullanıyoruz ama doğa onu yüzyıllar boyunca taşımak zorunda kalıyor. Biz plastiği attığımızı düşünüyoruz. Oysa plastik bizi hiç terk etmiyor. 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum ve raporumuzun ortaya koyduğu veriler de bu gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye'de kişi başına plastik atık üretimi 48 kilo yıl ile dünya ortalamasının ne yazık ki %44 üzerinde. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak dünya ortalamasının %44 üzerinde plastik kullanıyoruz. Bu nedenle Sıfır Atık Vakfı olarak plastik kullanımının azaltılmasıyla alakalı topyekûn bir seferberlik başlattık." Dedi.

PLASTİK ATIK ÇALIŞTAYI

İyi yönetilen atığın ekonomik değer ve kötü yönetilen atığın ise çevresel felaket olduğunu ve 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında plastik atık çalıştayı düzenleyeceklerini söyleyen Ağırbaş, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşbirliği'nde İstanbul'da dünyada ilk defa Sıfır Atık Enstitüsü'nü kurduk. Bu yolda ilk defa öğrencilerini kabul edecek ve dünyanın farklı bölgelerinden gençler, akademisyenler İstanbul'a Sıfır Atık bağlılığında yüksek lisans doktora ve akademik araştırmalar için gelecek. İyi yönetilen atık ekonomik değerdir. Kötü yönetilen atık ise çevresel felakettir. Biz İstanbullu hemşerilerimizle beraber İstanbul sıfır atık başkenti yapma konusunda ciddi bir kararlılığımız var. Atıkları yönetemeyen bir dünya karbonu da yönetemez ve unutmayalım plastik yalnızca geri dönüştürülmesi gereken bir atık değildir. Özellikle azaltılması gereken bir alışkanlıktır. En değerli geri dönüşüm hiç oluşmamış atıktır. Bugün vereceğimiz kararlar çocuklarımızın yarın yürüyeceği sahipleri yüzeceği denizleri, içeceği suyu ve soluyacağı havayı belirleyecek. İstanbul Valilimizin işbirliğinde 14 bakanlığımızın katılımı ve işbirliğinde 40'tan fazla genel müdürlüğümüzün katılımı ile yine üniversitelerimizin sivil toplum kuruluşlarımızın ve plastik atık konusunda uzmanların katılımı ile 31 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yine yakın tarihimizin en büyük plastik atık ve atık çalıştayını düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda bizim bahsettiğimiz bütün sorunların çözüm yollarını arayacağız ve önümüzdeki 5,10, 15 ve 30 yıllık planları biz tartışacağız" diye konuştu.

"SIFIR ATIK DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİR TANESİDİR"

Plastik atık raporunun toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sıfır atık meselesi, çevre meselesi de sadece milli güvenlik değil, dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesidir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin koyduğu vizyon, Türkiye'de dünyaya yaradı. Dolayısıyla da İstanbul'umuz Türkiye'mizin, ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. En iyi örneklerin ortaya konulduğu, takip edilen, bu anlamda iyi örneklerin başka yerlerde de uygulandığı bir şehir. Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu çalışmalara olabildiğince en kılcal damarlara kadar yaymak istiyoruz" açıklamasında bulundu.