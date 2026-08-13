Sıfır Atık Vakfı Tavşan Adası’ndaki koruma modelini COP31’e taşıyacak

İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Tavşan Adası'nda yürütülen bilimsel araştırma, mercan restorasyonu, hayalet ağlarla mücadele ve teknoloji destekli izleme çalışmalarını inceledi. Deniz Yaşamını Koruma Derneğinin ev sahipliğindeki incelemede, bölgede 2015'ten bu yana sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bölgedeki mercan habitatının güçlendirildiğini ve deniz tabanındaki hayalet ağların temizlendiğini belirten Samed Ağırbaş, çıkarılan atıkların yeniden ham maddeye dönüştürülerek döngüsel ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

ÇALIŞTAY YAPILACAK

Akdeniz ve Ege kıyıları ile nehirlerdeki plastik ve mikroplastik kirliliğine karşı kapsamlı saha çalışması başlatacaklarını açıklayan Ağırbaş, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en büyük plastik atık çalıştayının gerçekleştirileceğini de açıkladı. Çalıştaya 17 bakanlık, 40'tan fazla genel müdürlük ve 400'ü aşkın katılımcının iştirak edeceğini kaydeden Ağırbaş, oluşturulacak 14 masada plastik kirliliğinin tüm yönleriyle ele alınacağını söyledi.