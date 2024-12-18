Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı! 16 milyonluk araçta şemsiyeli yolculuk

İstanbul'da yaşayan iş adamı Erdal E., Slovakya'dan sıfır kilometre Porsche Cayenne marka araç satın aldı. İş adamının 16 milyona satın aldığı araç henüz 2 bin kilometreye gelmeden farklı yerlerinden arızalar vermeye başladı. Lüks aracın torpido döşemesinde dökülmeler, hatalar meydana geldi, yetkili servis torpidoyu komple değiştirdi.
SIFIR ARAÇ DÖKÜLMEYE BAŞLADI
Çok geçmeden ikinci patlak, aracın otomatik camlarının tuşlarında medyana geldi. Servis aynı şekilde tuşları değiştirerek problemi giderse de çok geçmeden bu kez camlarda arıza meydana geldi. Öyle ki milyonluk aracın camları sürekli buhar yapıyor ve sorun bir türlü giderilemiyor, araç parçaları yurt dışından geç geliyordu. Bu durum Erdal E., tarafından artık çekilmez bir hal almıştı.
MİLYONLUK ARAÇ AYIPLI ÇIKTI
Erdal E., yetkili servise sıfır kilometre aldığı aracının fabrikasyondan ayıplı geldiğini, sürekli bir arıza çıkardığını belirterek aracın sıfır araç ile değiştirilmesini talep etti. Yetkili servis talebi kabul etmezken bu kez aracın farlarında arıza meydana geldi. Aracın kullanılamaz hale geldiğini fark eden Erdal E., İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde başvurarak Doğuş Otomotive dava açtı. İş adamı Avukatı Feyzullah Yeşilyayla aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, "Araçtaki bu ayıpları müvekkilin önceden fark etmesinin imkânı yoktur. Araçtaki ayıp kullanım esnasında da ortaya çıkacak cinsten/kullanım kaynaklı olmayıp gizli ayıptır" dedi.