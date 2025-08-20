ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kerem Aktürkoğlu 11’de mi?

MOURINHO'DAN AÇIKLAMALAR

Benfica hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "İyi bir antrenörleri var, iyi bir kamp dönemi geçirdi, iyi defans yapıyor, gol yemiyor. Sürekliliği biliyorlar, iyi yedek oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılması gereken bir takım, elemelerde değil. Her şeyi iyi yapmamız gerekiyor. Feyenoord'a karşı hatalarımız vardı ve iki maçta 4 gol yedik. Benfica karşısında 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz." diye konuştu.