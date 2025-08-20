ŞİFRESİZ KANALDA! Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kerem Aktürkoğlu 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da avantaj elde etmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho, maç kadrosunu belirlerken stratejik planlarını da açıkladı. Maç öncesi iki takımın form durumu, kritik oyuncular ve sakatlıklar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair tüm gelişmeler.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.
Benfica hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "İyi bir antrenörleri var, iyi bir kamp dönemi geçirdi, iyi defans yapıyor, gol yemiyor. Sürekliliği biliyorlar, iyi yedek oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılması gereken bir takım, elemelerde değil. Her şeyi iyi yapmamız gerekiyor. Feyenoord'a karşı hatalarımız vardı ve iki maçta 4 gol yedik. Benfica karşısında 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz." diye konuştu.
KANARYA'DA TEK EKSİK
Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak. Tosun'un yerine, Cengiz Ünder kadroya dahil edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Yusuf, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.
Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.
(Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın kamp kadrosunda yer alıyor.)