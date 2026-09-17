Sigara kâğıdında kurallar sıkılaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaprak sigara kâğıdına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

SİGARA KÂĞIDINDA RENKLENDİRİCİ KULLANIMI SINIRLANDIRILDI

Düzenlemeye göre kâğıdı beyazlaştırmak için kullanılanlar hariç üretimde renklendirici kullanılamayacak. Sigara kâğıdına ait girdi bildirim ve toksikolojik veri tablolarında, mamulat çeşidinde kullanılan girdilerin isimleri Türkçe olarak yazılacak.

PAKETLERDE DESEN VE KABARTMA BULUNMAYACAK

Birim paket ve grupmanın iç ve dış yüzeyi düz ve pürüzsüz olacak, kabartma ve desen bulunmayacak. Mamulün kendisinin görünürlüğünü sağlayan pencere içermeyecek. Paket ve grupman dikdörtgen prizma şeklinde kâğıt ya da karton malzemeden olacak.

SİGARA KÂĞIDI ÜZERİNDE HANGİ İBARELER BULUNABİLECEK?

Sigara kâğıdı üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri dahil olmak üzere zorunlu kılınanların haricinde metin, yazı, ibare, şekil, çizgi, sembol, resim, figür, desen ve işaret bulunamayacak. Yaprak sigara kâğıdı beyaz mat bitişli olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör