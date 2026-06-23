Sigara kullanımında korkutan artış

Açıklanan veriler, sigaranın sadece içenleri değil, çevredekileri de hayattan kopardığını gösteriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN RİSK

Türkiye'de her yıl 125 bin kişi doğrudan veya pasif etkilenim nedeniyle yaşamını yitiriyor. Hiç sigara içmediği halde dumana maruz kaldığı için hayatını kaybedenlerin (pasif içiciler) sayısı ise yılda 25 bine ulaştı. Küresel ölçekte ise tütün her yıl 7 milyon insanın ölümüne yol açarken, bunun 1.6 milyonu pasif etkilenimden kaynaklanıyor. Rapordaki en dikkat çeken sonuç ise çocukların maruz kaldığı tehlike oldu. Türkiye'de her 100 çocuktan 44'ü sigara dumanına maruz kalarak büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü verileri de dünyadaki kronik hastalıkların yüzde 25'inden doğrudan sigarayı sorumlu tutuyor. Tütün kullanımının yarattığı sağlık krizinin bir de ekonomik boyutu var. Sigara içenlerin kişi başı yıllık doğrudan maliyeti bin 28 dolar. Tütünün yol açtığı hastalıkların tedavisi sağlık sistemine yük bindiriyor. Verilere göre, Türkiye'de kişi başı sağlık harcaması 840 dolara ulaştı.

ÜCRETSİZ SİGARA BIRAKMA HİZMETİ

Sağlık Bakanlığı pasif etkilenmenin önlenmesi için dumansız hava sahası ile rutin, çapraz ve ihbar denetimlerini yürütürken ücretsiz sigara bırakma hizmeti de sunuyor. ALO 171 Sigara Danışma Hattı ile de tütünle mücadele sürüyor. Bu yılın ilk 4 ayında hat 143 bin 534 çağrı aldı. Sigara Bırakma Polikliniği'ne de ilk 4 ayda bin 501 kişi başvurdu.