Sigara ve para istedikleri çocuğu pompalıyla vurdular

Aksaray'da, Y.K. (15) isimli çocuğun yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Olay, saat 17.00 sıralarında, Pınar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. A.E.A. (18), arkadaşı A.O. (15) ile motosikletle gezerken, yolda karşılaştıkları Y.K.'nın yanına yaklaşarak pompalı tüfekle ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Y.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.Tedaviye alınan Y.K., ilk ifadesinde, "Benden sigara ve para istediler. Olumsuz cevap verince bana ateş ettiler" dedi. Olaydan sonra kaçan 2 şüpheli, Sultanhanı ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden A.E.A. tutuklanırken, A.O. adil kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan A.E.A.'nın daha önceden 15 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.