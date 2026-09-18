Sigara yasaklarına yüzde 91’lik destek

Yeşilay
, tütün kontrol politikalarına ilişkin gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını, Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Yeşilay tarafından farklı yöntemlerle gerçekleştirilen iki ayrı araştırmada; çocukların ve gençlerin tütün ve nikotin bağımlılığından korunması, "Tütünsüz Nesil" yaklaşımı, yeni nesil tütün ve nikotin ürünlerine yönelik düzenlemeler, satış noktalarında tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması ve kamusal alanlarda tütün kullanımının sınırlandırılması masaya yatırıldı. Dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmaya 1.461 kişi, Türkiye'nin yedi bölgesinde yüz yüze yürütülen saha araştırmasına ise 5.481 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların %91.4'ü, çocukları ve gençleri tütün ve nikotin bağımlılığından koruyacak yeni düzenlemeleri desteklediğini belirtti. 2015 ve sonrasında doğanlara tütün ürünlerinin satışının yasaklanmasını öngören yaklaşıma destek %89,3 olarak ölçüldü. Tütün ürünlerinin günlük hayattaki görünürlüğünün azaltılmasına yönelik sonuçlar da dikkat çekti. Katılımcıların %84,5'i, tütün ürünlerinin satış noktalarında görünür biçimde sergilenmesinin engellenmesini istedi. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, tütün ve nikotin ürünleriyle mücadelenin toplum sağlığının korunmasındaki önemine dikkat çekerek, "Bu düzenlemeyi en başta çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin 3'te 2'sine tekabül eden sigara içmeyenler, sigarayı bırakmak isteyenler için istiyoruz. Yaptığımız araştırma, toplumumuzun kahir ekseriyeti sigara ile alakalı düzenlemeleri bütünüyle desteklediğini gösterdi." dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör