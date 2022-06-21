Sigara zammı son durum: 21 Haziran 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zammı geldi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yılbaşından bu yana toplam 8 TL artışla yeni fiyatlarla incelenen sigara fiyatları yeni rakamlarla sorgulanırken "28 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte sigara fiyatları son durum