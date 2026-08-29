"Sigaramı unuttum" dedi, kurşun yağdırdı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz'ın İstanbul Beşiktaş Bebek'teki evinde silahlı saldırıya uğramasının ardından soruşturmanın perde arkasına ilişkin çarpıcı ayrıntılara SABAH ulaştı. Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda; Soner Yılmaz evindeyken kapıya uzun süredir tanıdıkları Kerim B. geldi. Güvenliğin de tanıdığı Kerim B. içeri alındı ve Soner Yılmaz ile yaklaşık 1 saat sohbet etti. Daha sonra aracına giden Kerim B. iddiaya göre; oradan silahını aldı ve 'İçeride sigaramı unuttum' deyip salona döndü. Salonda oturan Yılmaz'a 5 kurşun sıktı. Bacağından ve kalçasından yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı, şüpheli Kerim B. ise kaçtı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; saldırının arkasında Yılmaz ailesine ait Çeşme'deki bir otelde 24 Mayıs 2016'da gerçekleşen silahlı çatışma çıktı. Oteldeki plaj işletmecileri ile Yılmaz'ın adamları arasında uzun namlulu silahlarla yaşanan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. O dönem Yılmaz ailesinin sağ kolu olduğu öğrenilen Kadir B. çatışmada hem yaralandı hem de şüpheli olarak tutuklandı. 10 yıldır cezaevine olan Kadir B.'nin müebbet hapis cezası yakın zamanda Yargıtay tarafından onandı. Kadir B.'nin oğlu olduğu ortaya çıkan Kerim B.'nin de Bebek'teki eve Soner Yılmaz'la bu konuyu konuşmak için gitti. İçeri girip 1 saat konuştu ama istediği cevabı alamayınca saldırıyı gerçekleştirdiği saptandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör