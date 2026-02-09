Sigarayı bırakma gününde Yeşilay’dan tütünle mücadele mesajı “Her gün 22 bin kişi sigaradan ölüyor”

Sigara her geçen gün hayatımızdan hatta ailemizden birinin ya hayatını kaybetmesine ya da ağır şekilde hasta olmasına sebep oluyor. Tüm dünyayı esir alan bu bağımlıkla ile ilgiliyse yıllardır mücadele sürerken geçtiğimiz yıllarda farkındalık olması için 9 Şubat günü Sigarayı Bırakma günü olarak ilan edildi. Gün kapsamında ise Yeşilay, Sepetçiler Kasrı'nda ki yerleşkesinde program düzenledi. Programda Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç de yer aldı. Dinç yaptığı konuşmada, sigaranın önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

"HER GÜN 22 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"

Programda konuşan Dinç, şunları söyledi, "Tütün önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada. Önlenebilir ama önlenmediği için çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Dünya çapında her gün 22 bin, yılda 8 milyondan fazla insan tütüne bağlı olarak hayatını kaybediyor. En kötüsü ise bunların 1,2 milyonu pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybediyor."

"GENÇLER İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT E-SİGARA"

E-sigara bağımlılığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Dinç, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için en büyük tehditlerden biri e-sigaradır. Çünkü çocuklar ve gençler e-sigarayı yetişkinlerden 9 kat daha fazla kullanıyor. Gençlerin dikkatini çekmek için e-sigaranın daha az zararlı olduğu söyleniyor. 'Aroması var, güzel kokusu var, tadı var, cazibesi var' gibi sözlerle algı üreterek çocuk ve gençleri bağımlılığa başlatan bir endüstri var." dedi.

"YEDAM'A GELEN 7 KİŞİDEN 6'SI BAĞIMLILIKTAN KURTULUYOR"

Mehmet Dinç, Yeşilay'ın tütünle mücadeledeki başarısını vurguladı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) yapılan 23 bin başvuru üzerinden yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı sayıları açıkladı. 23 bin başvurunun değerlendirildiğini anlatan Dinç, "Analiz çalışmalarına göre sigaraya başlama yaşı 16, ortalama tüketim süresi 23 yıl, günlük tüketim miktarının 22 adet olduğunu görüyoruz. Bunlar çok üzücü rakamlar. Ama bunun yanında sevindirici rakamlarımız da var. Yeşilay'a tedavi için gelen 7 kişiden 6'sı bağımlılıktan kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SİGARAYLA MÜCADELESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da kamuoyunda sigarayla mücadelesiyle biliniyor. Öyle ki katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair birçok kez söz karşılığında paketlerini aldı. Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergilenmişti.