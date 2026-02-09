Sigarayı bırakmaya kadınlar öncülük ediyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncülüğünde sigaranın insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekmek ve kullanımını azaltmak amacıyla her yıl 9 Şubat, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor. DSÖ verilerine göre, tütün tüketiminde dünyada düşüş gözlemlense de "tütün salgını" henüz sona ermiş değil. DSÖ'nün 2025 raporuna göre, 2000'de 1,38 milyar olan tütün kullanıcılarının sayısı 2024'te 1,2 milyara geriledi. Kadınlar, 2025 için belirlenen sigara kullanımını bırakma hedefine 2020'de ulaştı. Öte yandan 100 milyondan fazla kişi elektronik sigara kullanıyor.