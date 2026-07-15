Sığındığı topraklarda gazi oldu: "Türkiye bize biz de Türkiye’ye sahip çıktık"

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Halep'ten Türkiye'ye sığınan ve ardından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ahmet Zir (31), 15 Temmuz gecesi vatanı olarak benimsediği ülkeyi korumak için hiç düşünmeden sokağa çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde darbecilerin açtığı ateşle ayağından vurularak gazi olan Zir, gösterdiği fedakârlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet övünç madalyasıyla onurlandırıldı.

"ÜLKEYİ KORUMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIM"

O gece tank ve silah seslerini duyduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla babası ve kardeşleriyle birlikte sokağa çıktıklarını belirten Ahmet Zir, vurulduğu anı şu sözlerle anlattı:"Asker üniforması giyen darbecilerin açtığı ateş sırasında ayağıma şarapnel isabet etti. İlk anda vurulduğumu fark etmedim. Bir süre yürüdükten sonra ayağımdaki kanı görünce yaralandığımı anladım. Yoğunluk nedeniyle ilk gittiğimiz hastaneye alınamadım, ardından başka bir hastaneye sevk edilerek hemen ameliyata alındım." Ağır yaralanan ve bugüne kadar üç kez ameliyat masasına yatan Zir'in fizik tedavisi hâlâ devam ediyor. Ayağındaki rahatsızlığı tamamen geçmeyen gazi, darbe gecesinin izlerini hem bedeninde hem de hafızasında taşıyor.

"TÜRKLERİN BAŞINA NE GELİRSE BİZİM DE BAŞIMIZA GELİR"

Türkiye'nin kendilerine zor zamanlarında kucak açtığını vurgulayan Ahmet Zir, Türk milletiyle kardeş olduklarını ifade etti: "Türkiye artık benim vatanım. Burada yaşıyoruz, ekmeğimizi bu ülkede kazanıyoruz. Türkiye bize sahip çıktı, biz de Türkiye'ye sahip çıktık. Bu yüzden hiç düşünmeden sokağa indik. Türklerin başına ne gelirse bizim de başımıza gelir." O gece İBB önünde İbrahim Yılmaz gibi birçok kişinin şehit düşüşüne ve onlarca insanın yaralanmasına şahit olduğunu belirten Zir, yaşananları unutmasının mümkün olmadığını söyledi. Kendisine takdim edilen devlet övünç madalyasının hayatının en büyük gururu olduğunu belirten Suriye kökenli gazi, bugün olsa yine aynı kararlılıkla sokağa çıkacağını vurguladı.