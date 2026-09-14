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Giriş Tarihi: 14.09.2026 15:04

Sihirli Flüt Kutluer sezonu Süreyya Operası’nda açıyor! Mevsimler içinde müzikal yolculuk

Dünyaca ünlü flüt virtüözü “Sihirli Flüt” unvanlı Şefika Kutluer, 1 Ekim akşamı İstanbul Süreyya Operası’nda sezon açılış konserinde müzikseverlerle buluşacak.

ANKARA
Sihirli Flüt Kutluer sezonu Süreyya Operası’nda açıyor! Mevsimler içinde müzikal yolculuk
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Uluslararası sanat kariyeri boyunca dünyanın birçok önemli konser salonunda sahne alan, sayısız uluslararası ödüle ve prestijli devlet madalyalarına layık görülen Şefika Kutluer, büyüleyici yorumculuğu ve kendine özgü flüt tınısıyla İstanbul sanatseverleriyle buluşacak. Konserde Kutluer'e piyanist Natalia Barish eşlik edecek.

Kutluer, "Mevsimler İçinde Müzikal Yolculuk" başlıklı sezon açılış konserinde, dinleyicilerini müziğin farklı renkleri ve coğrafyaları arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Beş kıtada verdiği sayısız konser ve uluslararası başarılarıyla Türkiye'nin dünyadaki önemli sanat elçilerinden biri olan Şefika Kutluer; sanat yaşamı boyunca aldığı prestijli ödül ve nişanlarla Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.


Birçok uluslararası ödülü bulunan Şefika Kutluer, Viyana'da Uluslararası Flüt Yarışması'nda dünya birincisi olmuştu. Rusya'da "En İyi Klasik Müzik Yorumcusu" ödülüne değer görüldü ve Bolşoy Tiyatrosu'nda Bolshoi Theatre Symphony Orkestrası eşliğinde bir de konser vererek "Bravo Altın Ödülü"nü aldı. Kutluer Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü ilk alan sanatçıdır. Ayrıca; Şefika Kutluer'e, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

#VİYANA #TÜRKİYE #İSTANBUL

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Sihirli Flüt Kutluer sezonu Süreyya Operası’nda açıyor! Mevsimler içinde müzikal yolculuk
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