Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı ailesiyle birlikte kazada yaralandı

Giriş Tarihi: 26.8.2025 10:45 Son Güncelleme: 26.8.2025 10:47

Malatya-Darende karayolunda meydana gelen trafik kazasında Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu, eşi ve çocuğu ile birlikte yaralandı.

Kaza, 25 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Malatya-Darende yolu Akçadağ Düzlüğü mevkiinde meydana geldi. Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu (46) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye devrildi.

Kazada sürücü Ümit Uğurlu'nun yanı sıra araçta bulunan eşi Fethiye Sabuncu Uğurlu (39) ve kızları Umay Doğa Uğurlu (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

