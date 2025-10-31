Siirt’te 3 aylık hamile eşi ve amcasını öldürüp 3 akrabasını yaralamıştı! O cani hakkında karar verildi

Kurtalan ilçesindeki olay, saat 03.00 sıralarında Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Arı, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Mine Arı, annesi Mualla Arı, amcaları Özgür ve Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı'ya tabancayla ateş etti.