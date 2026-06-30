Siirt’te akıalmaz olay! Akrabalar arasında çıkan tartışma büyüdü: Geri manevra yaparken amcasını ezdi!

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı amca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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