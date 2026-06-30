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Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:41

Siirt’te akıalmaz olay! Akrabalar arasında çıkan tartışma büyüdü: Geri manevra yaparken amcasını ezdi!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Akrabalar arasında yaşanan tartışma sırasında otomobili ile geri manevra yapan M.D., amcası M.D.’ye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralı amca hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Siirt’te akıalmaz olay! Akrabalar arasında çıkan tartışma büyüdü: Geri manevra yaparken amcasını ezdi!
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Olay, Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle'de, Sümer Mezarlığı çevre yolunda meydana geldi. Husumetli olan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yaşandığı bölgeye otomobiliyle gelen M.D., araçtan inmeden yakınları ile konuştu.

GERİ MANEVRA YAPARKEN AMCASINI EZDİ

Gerginliğin büyümesi ile bölgeden ayrılmak isteyen M.D., geri manevra yaparken otomobille amcası M.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D. yere yığılırken, yeğeni kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı amca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SİİRT #KURTALAN

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Siirt’te akıalmaz olay! Akrabalar arasında çıkan tartışma büyüdü: Geri manevra yaparken amcasını ezdi!
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