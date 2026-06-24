Siirt’te feci kaza! Pikap bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Araçta yolcu olarak bulunan Ayhan C. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Ayhan C., sağlık ekiplerine teslim edildi.