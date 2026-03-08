Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Giriş Tarihi: 8.03.2026 18:17

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pervari ilçesine bağlı Gökbudak köyünde doğum sancıları başlayan 22 yaşındaki Hediye Efe, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı ve hastaneye yetiştirildi.


Öte yandan Pervari Narsuyu köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol da ekiplerin çalışması sonucu temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü öğrenildi.


8 Mart tarihi itibarıyla İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan bin 908 kilometrelik yol ağında, 47 araç ve 100 personel ile karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasın ardından, ekipler kardan ötürü kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

