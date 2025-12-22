Siirt’te lojman cinayetinde şok itiraf! Komşu çift tutuklandı

İfadesinde cinayeti kabul eden Ş.K., uzun süredir yasa dışı bahis oynadığını, büyük borçlar yaptığını ve bu nedenle altınları almak için plan kurduğunu söyledi. Olay günü Börülce'nin evine giderek boğuşma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını, kolundaki bilezikleri alarak kaçtığını anlattı. Ş.K., çaldığı altınların bir kısmını kuyumcuda bozdurup borçlarını ödediğini, daha sonra olay yerine geri dönerek çevredekilerle birlikte yardım etmeye çalıştığını iddia etti. Soruşturma kapsamında çalınan 7 bileziğin ele geçirildiği öğrenildi.