Haberler Yaşam Haberleri Siirt’te lojman cinayetinde şok itiraf! Komşu çift tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.12.2025 00:00

Siirt’te lojman cinayetinde şok itiraf! Komşu çift tutuklandı

Siirt’te iki çocuk annesi 39 yaşındaki Gülhan Börülce’nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, üst komşusu olan karı koca tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Ş.K., suçunu yasa dışı bahis bağımlılığına bağladı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH Yaşam
Siirt’te lojman cinayetinde şok itiraf! Komşu çift tutuklandı
  • ABONE OL

Barış Mahallesi'ndeki lojmanda 17 Aralık'ta işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden Ş.K. (32) ve eşi F.K. (29), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

İfadesinde cinayeti kabul eden Ş.K., uzun süredir yasa dışı bahis oynadığını, büyük borçlar yaptığını ve bu nedenle altınları almak için plan kurduğunu söyledi. Olay günü Börülce'nin evine giderek boğuşma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını, kolundaki bilezikleri alarak kaçtığını anlattı. Ş.K., çaldığı altınların bir kısmını kuyumcuda bozdurup borçlarını ödediğini, daha sonra olay yerine geri dönerek çevredekilerle birlikte yardım etmeye çalıştığını iddia etti. Soruşturma kapsamında çalınan 7 bileziğin ele geçirildiği öğrenildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt’te lojman cinayetinde şok itiraf! Komşu çift tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz