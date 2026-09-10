Siirt’te otomobil devrildi: 1’i bebek 6 yaralı!

Kaza, Kurtalan-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Y. (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü Ömer Y. ile otomobilde bulunan Ayşe Y. (33), Bedirhan Y. (3), Yahya Y. (12), Cihan Y. (10) ve 3 aylık bebek Asya Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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