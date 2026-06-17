Siirt’te suça geçit yok! 33 şahıs yakalandı: Tarihi eser kaçakçılığından kara para aklamaya...

UYUŞTURUCUDAN TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA



Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise toplam 1 kilo 345,11 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 675 lira nakit ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 14 bin 600 paket kaçak sigara, 11 gümrük kaçağı cep telefonu, 48 elektronik sigara, 2 bin 200 makaron, çeşitli elektronik eşyalar, 2 tarihi eser ve 12 kopya düzeneği ele geçirildi.