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Giriş Tarihi: 3.06.2026 19:30

Siirt'te tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Siirt’te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA
Siirt’te tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Siirt-Kurtalan kara yolu Kezer Köprüsü mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan tır devrildi. Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle Kezer Köprüsü güzergahında trafik akışında aksamalar yaşandı. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken, devrilen tırın kaldırılması ve yolun temizlenerek trafiğe tamamen açılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#SİİRT #KURTALAN #AFAD

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Siirt'te tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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