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Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:22

Siirt’te yasa dışı bahis operasyonu: 120 Milyon TL’lik suç geliri tespit edildi

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Yapılan teknik ve mali incelemeler sonucu, şüpheli şahısların banka ve kripto varlık hesapları üzerinden yasa dışı bahislerden elde edilen yaklaşık 120 milyon TL tutarındaki suç gelirini akladıkları belirlendi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te yasa dışı bahis operasyonu: 120 Milyon TL’lik suç geliri tespit edildi
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Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılan şüpheliler, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve diğer siber suçların bireyleri ekonomik kayıplara uğrattığını ve suç örgütlerine finansman sağlayarak toplumsal güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Özellikle gençleri hedef alan bu tür suç organizasyonlarına karşı mücadelenin ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

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Siirt’te yasa dışı bahis operasyonu: 120 Milyon TL’lik suç geliri tespit edildi
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