Siirt’te yasa dışı bahis operasyonu: 120 Milyon TL’lik suç geliri tespit edildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılan şüpheliler, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve diğer siber suçların bireyleri ekonomik kayıplara uğrattığını ve suç örgütlerine finansman sağlayarak toplumsal güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Özellikle gençleri hedef alan bu tür suç organizasyonlarına karşı mücadelenin ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

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