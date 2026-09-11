Siirt'teki cinayette müebbet almışlardı: 10 yıl sonra yapılan keşif raporuyla beraat ettiler

"MÜVEKKİLLERİMİN BU SUÇU İŞLEMELERİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI KEŞİFLE ORTAYA ÇIKTI"

Sanık avukatlarından Abdülaziz Örek, AA muhabirine, olay gününden bugüne kadar davada hukuka uygun bir kararın çıkması için mücadele ettiklerini belirtti. 2016 yılında da yargılama sürerken mahkemenin keşif kararı verdiğini ifade eden Örek, şunları kaydetti:

"Güvenlik gerekçesiyle keşif taleplerimiz reddedildi. 10 yıl sonra dosyaya ilişkin keşif yapıldı. Olayın yaşandığı güne ilişkin müvekkillerimin bulunduğu yer ile maktulün bulunduğu yer arasında yaklaşık 3 bin 700 metre mesafe ve 290 metre kot farkı bulunuyor. Müvekkillerimin bu suçu işlemelerinin bu yönüyle mümkün olmadığı keşifle ortaya çıktı. Keşif yapılmasıyla müvekkillerimin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur. Davada beraat kararı verildi."

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