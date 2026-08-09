Sıla hasreti acı sonla bitti

Belçika
'dan tatil için Antalya
'nın Serik
ilçesine gelen 27 yaşındaki Alper Tuğrul idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde ters dönen araçta sıkışan sürücü Alper Tuğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Araçta başka bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine ekipler otomobilin kanaldan çıkartılması için çalışma başlattı. Otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarılarak incelendi. Yapılan kontrolde araçta başka bir kişinin bulunmadığı belirlendi.