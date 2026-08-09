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Giriş Tarihi: 9.08.2026

Sıla hasreti acı sonla bitti

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Sıla hasreti acı sonla bitti
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Belçika'dan tatil için Antalya'nın Serik ilçesine gelen 27 yaşındaki Alper Tuğrul idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde ters dönen araçta sıkışan sürücü Alper Tuğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Araçta başka bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine ekipler otomobilin kanaldan çıkartılması için çalışma başlattı. Otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarılarak incelendi. Yapılan kontrolde araçta başka bir kişinin bulunmadığı belirlendi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SERİK #ANTALYA #BELÇİKA

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Sıla hasreti acı sonla bitti
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